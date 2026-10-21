Shahjahanpur News: बाइक की टक्कर से दंपती समेत तीन घायल

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रोजा। निगोही थाना क्षेत्र के ग्राम ढकिया तिवारी निवासी सुमित भदौरिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 19 अक्तूबर को अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बाइक से लोधीपुर रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान बाइक की टक्कर से तीनों घायल हो गए। बाइक सिपाही रजनीश कुमार गौतम चला रहा था। आरोप है कि चालक ने मदद के बजाय उनके साथ अभद्रता की। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि रजनीश गौतम पुलिस लाइन में तैनात हैं। रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद