शाहजहांपुर: लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत, एक घायल

शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर शनिवार तड़के हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है।

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नगरिया चौकी क्षेत्र में जयपुरिया स्कूल के पास शनिवार सुबह करीब चार बजे केले से भरी एक पिकअप खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान अज्ञात वाहन से पिकअप को टक्कर लग गई। हादसे में पिकअप सवार मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव समशपुर निवासी आहिश उर्फ मूलचंद और कटरा क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी निवासी आजाद घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवाया। इलाज के दौरान आहिश उर्फ मूलचंद की मौत हो गई।