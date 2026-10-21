फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Three, including a juvenile offender, caught for theft at the panchayat building

Shahjahanpur News: पंचायत घर में चोरी में बाल अपचारी समेत तीन पकड़े

Wed, 21 Oct 2026 12:14 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Three, including a juvenile offender, caught for theft at the panchayat building
खुदागंज पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ​अवधेश और ​शिवम। स्रोत: पुलिस
शाहजहांपुर। खुदागंज पुलिस ने चरखौला गांव के पंचायत घर में चोरी का खुलासा करते हुए बाल अपचारी समेत तीन आरोपियों को पकड़ा है। उनके कब्जे से एक इन्वर्टर और दो बैटरी बरामद हुईं हैं।
विज्ञापन

सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि पंचायत घर का कुंडा और ताला तोड़कर सामान चोरी किया गया था। मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर कोठा खेतल जाने वाले रास्ते से चरखौला निवासी अवधेश, शिवम और बाल अपचारी को पकड़ा गया।
विज्ञापन

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सुबह होने पर चोरी का सामान धान के खेत में पुआल के नीचे छिपा दिया था। मॉनीटर और की-बोर्ड कबाड़ी को बेचकर मिले रुपये रामलीला में खर्च कर दिए। दोनों युवकों को न्यायालय और बाल अपचारी को किशोर न्यायालय भेजा गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed