Shahjahanpur News: पंचायत घर में चोरी में बाल अपचारी समेत तीन पकड़े

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सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि पंचायत घर का कुंडा और ताला तोड़कर सामान चोरी किया गया था। मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर कोठा खेतल जाने वाले रास्ते से चरखौला निवासी अवधेश, शिवम और बाल अपचारी को पकड़ा गया।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सुबह होने पर चोरी का सामान धान के खेत में पुआल के नीचे छिपा दिया था। मॉनीटर और की-बोर्ड कबाड़ी को बेचकर मिले रुपये रामलीला में खर्च कर दिए। दोनों युवकों को न्यायालय और बाल अपचारी को किशोर न्यायालय भेजा गया। संवाद