फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Three dozen villages in Jalalabad are affected by floods.

Shahjahanpur News: जलालाबाद के तीन दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में

Thu, 10 Sep 2026 11:41 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Three dozen villages in Jalalabad are affected by floods.
जलालाबाद के तिकोला के पास पानी मे डूबी तिल की फसल। संवाद
जलालाबाद (शाहजहांपुर)। नदियों का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के करीब तीन दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। रामगंगा और बहगुल के बीच बसे थाथरमई, उइला, मड़ैया गुजरान, संगाहा, हवा मड़ैया, कुंडरा, चितरऊ, नगरा, पहाड़पुर और कीलापुर की मड़ैया समेत कई गांवों में रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच गया है। बीते दस दिनों से फसलें जलमग्न हैं। तिकोलाघाट मार्ग पर करीब 100 मीटर क्षेत्र में डेढ़ से दो फुट पानी तेज बहाव के साथ चल रहा है। इससे गांवों के टापू बनने की आशंका है। प्रशासन की ओर से उपलब्ध छोटी मोटरबोट आबादी के लिहाज से नाकाफी साबित हो रही है।
विज्ञापन

चितरऊ के पास रामगंगा और बहगुल एक होकर बह रही हैं। बुधवार को रामगंगा का जलस्तर पांच सेंटीमीटर बढ़ा। डबरी घाट पर नदी खतरे के निशान से 33 सेंटीमीटर ऊपर है। तेज बहाव के कारण जलालाबाद में कोचिंग और कॉलेज जाने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है। उइला निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि तिल, उर्द और बाजरा की फसलें बर्बाद हो गई हैं।
विज्ञापन

संगाहा निवासी ऊधम पाल ने कहा कि बाढ़ग्रस्त गांवों में सरकारी सहायता नहीं मिली है। थाथरमई निवासी सुरजीत ने सड़क ऊंची कराने की मांग की। छोटी और बड़ी कसारी के बीच सड़क पर करीब 100 मीटर क्षेत्र में तेज बहाव है। चार दिन से आवागमन प्रभावित है। स्कूली बच्चे मोटरबोट से आ-जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार दैनिक जरूरतों और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी मुश्किल हो गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

तहसीलदार राघवेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रभावित गांवों के लिए 25 नाव और छह मोटरबोट उपलब्ध हैं। 350 राहत राशन किट की मांग की गई है। मंडी समिति, आईटीआई कोला और खंडहर में राहत शिविर तैयार किए जा रहे हैं।
----------

तिलहर में गर्रा का पानी घटा, ग्रामीणों को राहत
तिलहर। गर्रा नदी का जलस्तर घटने से आजमाबाद, बिहारीपुर जिकड़ीपुर, चितीबोझी और रटा-रटी समेत बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली। एसडीएम आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्व टीमें नुकसान का सर्वे कर रही हैं। कटान रोकने के लिए मिट्टी से भरी बोरियां लगाई जा रही हैं। प्रभावित गांवों में गोताखोर भी तैनात हैं। नुकसान का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराकर पात्र किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। संवाद

----------
जलालाबाद-शमसाबाद स्टेट हाईवे के 200 मीटर क्षेत्र में अब भी दो फुट पानी
मिर्जापुर। जलालाबाद-शमसाबाद स्टेट हाईवे पर करीब 200 मीटर क्षेत्र में दो फुट पानी बह रहा है। छोटे वाहनों का निकलना मुश्किल है। बैलगाड़ी चालक बाइक समेत राहगीरों को पानी पार करा रहे हैं और प्रति बाइक 100 रुपये ले रहे हैं। उधर, ग्रामीणों ने मोटरबोट चालकों पर लाइफ जैकेट नहीं पहनने, ओवरलोडिंग और मनमाना किराया वसूलने के आरोप लगाए हैं। तहसीलदार अजहर अंसारी ने कहा कि सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और वसूली की शिकायत पर चालकों से जवाब मांगा जाएगा।

जलालाबाद के तिकोला के पास पानी मे डूबी तिल की फसल। संवाद

जलालाबाद के तिकोला के पास पानी मे डूबी तिल की फसल। संवाद

जलालाबाद के तिकोला के पास पानी मे डूबी तिल की फसल। संवाद

जलालाबाद के तिकोला के पास पानी मे डूबी तिल की फसल। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed