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राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला समन्वयक एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. इरफान ह्यूमन ने बताया कि इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय सतत विकास के लिए विज्ञान एवं नवाचार रखा गया था। इसके पांच उपविषयों पर विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। संवाद

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शाहजहांपुर। जनपदीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले के तीन बाल वैज्ञानिकों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इनमें पूर्व माध्यमिक विद्यालय दहेना की छात्रा कीर्ति पाठक, लीड काॅन्वेंट स्कूल के छात्र मुगीज अंसारी और पूर्व माध्यमिक विद्यालय निवाड़ी की छात्रा एहसानी शामिल हैं। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन एक से तीन दिसंबर तक जीएनआईओटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गौतमबुद्ध नगर में होगा।