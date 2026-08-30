Shahjahanpur News: वाहन की टक्कर से तीन गोवंशीय पशुओं की मौत, विरोध में जाम

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हिंदू रक्षा दल युवा विंग के जिलाध्यक्ष नीरज वर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी देने के लिए ददरौल के खंड विकास अधिकारी अमित कुमार को कई बार कॉल किया गया, लेकिन रिसीव नहीं किया गया। इससे नाराज कार्यकर्ता हाईवे पर बैठ गए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। सूचना पर कांट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यकर्ता हाईवे से हट गए। विज्ञापन

पुलिस ने जेसीबी की मदद से हाईवे पर पड़े गोवंशीय पशुओं के शव हटवाए और उनका अंतिम संस्कार कराया। बीडीओ अमित कुमार ने बताया कि गोवंशीय पशुओं का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। कॉल न उठाने की बात निराधार है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जाएगी। हिंदू रक्षा दल युवा विंग के जिलाध्यक्ष नीरज वर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी देने के लिए ददरौल के खंड विकास अधिकारी अमित कुमार को कई बार कॉल किया गया, लेकिन रिसीव नहीं किया गया। इससे नाराज कार्यकर्ता हाईवे पर बैठ गए, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। सूचना पर कांट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यकर्ता हाईवे से हट गए।पुलिस ने जेसीबी की मदद से हाईवे पर पड़े गोवंशीय पशुओं के शव हटवाए और उनका अंतिम संस्कार कराया। बीडीओ अमित कुमार ने बताया कि गोवंशीय पशुओं का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। कॉल न उठाने की बात निराधार है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जाएगी।

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कांट (शाहजहांपुर)। लिपुलेख-भिंड हाईवे पर जलालाबाद-बरेली मोड़ मार्ग पर ददरौल मोड़ के पास शुक्रवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई। बीडीओ के कॉल न उठाने और कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे हाईवे जाम कर दिया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन पर जाम खुला।