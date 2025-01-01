Shahjahanpur News: ट्रेनों व स्टेशन पर मोबाइल चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:33 AM IST
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शाहजहांपुर। रेलवे स्टेशन पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से पांच मोबाइल बरामद किए गए हैं।
सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि रेलवे पुलिस ने थाना सदर बाजार के मोहल्ला गदियाना निवासी आशीष भोजवाल, नितिन और आशीष गौतम को प्लेटफॉर्म नंबर सात से गिरफ्तार किया। इनके पास से बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 1,25,000 रुपये होगी। आरोपी चलती ट्रेनों व रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों का सामान व मोबाइल चोरी करते थे। संवाद
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सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि रेलवे पुलिस ने थाना सदर बाजार के मोहल्ला गदियाना निवासी आशीष भोजवाल, नितिन और आशीष गौतम को प्लेटफॉर्म नंबर सात से गिरफ्तार किया। इनके पास से बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 1,25,000 रुपये होगी। आरोपी चलती ट्रेनों व रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों का सामान व मोबाइल चोरी करते थे। संवाद
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