Shahjahanpur News: सिटी में आज

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स्वास्थ्य शिविर: हेल्पलाइन की ओर से स्वास्थ्य शिविर लालपुर स्थित फैक्टरी में सुबह 10 बजे से।

प्रतियोगिता : जय भारत संस्था की ओर से कोलॉज प्रतियोगिता आकांक्षा हाईस्कूल चमकनी में सुबह दस बजे से।

-जीएफ कॉलेज के हिंदी विभाग में सुलेख प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे से।

-स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में विश्व ओजोन दिवस पर क्विज व पोस्टर प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।

आरती : खिरनीबाग धर्मशाला और चौक में क्षत्रिय धर्मशाला में भगवान गणेश की मूर्ति की आरती शाम पांच बजे।

कथा : पुवायां के गंगसरा में श्रीमद्भागवत कथा रात आठ बजे से।

बैठक : आजाद समाज पार्टी की बैठक जीआईसी खेल मैदान पर सुबह दस बजे से।