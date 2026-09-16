Shahjahanpur News: ट्रांसफाॅर्मर खराब, जलालाबाद में तीन घंटे बिजली ठप

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इस वजह से मोहल्ला खेड़ा, ब्रह्मनान और वर्कजई मोहल्लों के एक हजार से ज्यादा घरों की बिजली आपूर्ति पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बाधित रही। लोग शाम सात बजे से नौ बजे के बीच बार-बार होने वाली ट्रिपिंग से भी परेशान हैं। रात में भी बिजली कई बार आती-जाती है। 24 घंंटों में 12-13 घंटों से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। अधिशासी अभियंता शुभेंदु शाह ने बताया कि ट्रांसफॉर्मर में खराबी को दूर कर आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है।20 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई रिपाेर्टअधिशासी अभियंता शुभेंदु शाह के नेतृत्व में टीम ने कई मोहल्लों में चेकिंग अभियान जारी रखा। एसडीओ सौरभ शाक्य ने बताया कि रविवार से चल रहे अभियान के तहत अब तक उपभोक्ताओं से करीब तीन लाख रुपये की बकाया वसूली की गई और बिल जमा नहीं करने वाले 67 लोगों के कनेक्शन काट कर बिजली चोरी में 20 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।000तिलहर में बिजली आपूर्ति का बुरा हालतिलहर। कुआंडांडा सहित आसपास के कई गांवों में रात के समय जर्जर हो चुकीं पुरानी लाइनों के तार टूटने से बत्ती गुल हो जाती है। समस्या को लेकर हिंदू रक्षा दल के मंडल अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने विद्युत निगम कार्यालय जाकर एसडीओ अतुल कुमार गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ग्रामीणों को सुचारु बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने और जर्जर तारों को बदलवाने की मांग की। एसडीओ ने बताया कि बुधवार को टीम के साथ मौके पर जाकर जर्जर तारों को बदलवाने का काम कराएंगे। संवाद72 गांवों के लोग बिजली कटौती से बेहालकुर्रियाकलां। चौहनापुर विद्युत उपकेंद्र से हो रही बिजली कटौती के कारण वहां से जुड़े क्षेत्र के 72 गांवों के लोग गर्मी और उमस से बेहाल हैं।एक सप्ताह से रात में हो रही कटौती और दिन में आपूर्ति के दौरान लो वोल्टेज की समस्या से लोग बिजली का उपभोग नहीं कर पा रहे है। लोगों का कहना है कि रात में मात्र तीन-चार घंटे बिजली मिलने से वह छतों पर खुले में सोने के लिए मजबूर हैं।24 घंटों में मात्र सात-आठ घंटे बिजली मिलने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। गांव के देवेश मिश्रा, श्रवण पांडेय आदि ने बताया कि बिजली कटौती ओर लो वोल्टेज से सबमर्सिबल पंप भी नहीं चल पा रहे हैं। रात में दो घंटे बिजली मिलने पर अधिकतर समय जागकर बिताना पड़ता है। एसडीओ सौरभ शाक्य ने बताया कि उपकेंद्र को ऊपर से पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। उपकेंद्र को बिजली टुकड़ों में मिल रही हैं और उसी हिसाब से गांवों में दी जा रही है। संवाद