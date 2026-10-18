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Shahjahanpur News: नवनिर्मित सड़कों की महापौर ने परखी गुणवत्ता

Sun, 18 Oct 2026 01:28 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:28 AM IST
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The mayor inspected the quality of newly constructed roads.
नवनिर्मित सड़क का निरीक्षण करतीं महापौर अर्चना वर्मा और नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी। स्रोत: नगर
शाहजहांपुर। महापौर अर्चना वर्मा ने शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन और नवनिर्मित सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता परखी। इस दौरान नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, संबंधित अधिकारी और क्षेत्रीय पार्षद मौजूद रहे।
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महापौर ने अधिकारियों से सड़क निर्माण की स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे कराए जाएं। निरीक्षण के बाद महापौर ने नगर निगम कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निरीक्षण के दौरान सामने आए बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। संवाद
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