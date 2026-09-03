Shahjahanpur News: विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष ने शोक संतृप्त परिवारों से मिलकर जताई संवेदना
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:40 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:40 PM IST
विज्ञापन
जलालाबाद। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने दिवंगत हुए संगठन से जुड़े लोगों के शोक संतृप्त परिवारों से मुलाकात कर संवेदना जताई।
26 अगस्त को नगर के मोहल्ला प्रतापनगर निवासी सपा के विधानसभा प्रभारी सूरजपाल यादव के पिता नन्हे यादव (95) व जून महीने में मिर्जापुर निवासी सपा शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश यादव (30) का निधन हो गया था। बृहस्पतिवार सुबह यहां पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने दोनों शोक संतृप्त परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की।
मिर्जापुर के संतनपाल आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज में आयोजित शोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कमलेश यादव के असमय निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। जिलाध्यक्ष तनवीर खां, पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा, पूर्व एमएलसी अमित यादव, रिजवान अहमद, शुचि कश्यप, ज्योत्सना कश्यप, संतनपाल यादव, सूरजपाल यादव आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
26 अगस्त को नगर के मोहल्ला प्रतापनगर निवासी सपा के विधानसभा प्रभारी सूरजपाल यादव के पिता नन्हे यादव (95) व जून महीने में मिर्जापुर निवासी सपा शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश यादव (30) का निधन हो गया था। बृहस्पतिवार सुबह यहां पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने दोनों शोक संतृप्त परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की।
मिर्जापुर के संतनपाल आयुर्वेदिक मेडिकल काॅलेज में आयोजित शोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कमलेश यादव के असमय निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। जिलाध्यक्ष तनवीर खां, पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा, पूर्व एमएलसी अमित यादव, रिजवान अहमद, शुचि कश्यप, ज्योत्सना कश्यप, संतनपाल यादव, सूरजपाल यादव आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन