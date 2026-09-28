Shahjahanpur News: कथा में मनु सतरूपा का प्रसंग सुनाया
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Mon, 28 Sep 2026 12:49 AM IST
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अल्हागंज। नगर के प्रसिद्ध देवस्थान बारहपत्थर स्थित सियाराम दरबार में चल रही 11 दिवसीय श्रीराम कथा व संत समागम के तीसरे दिन रविवार को श्रद्धालुओं ने मनु-सतरूपा और रावण प्रसंग का श्रवण किया। कथावाचक सत्यदेव द्विवेदी ने कथा के विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को धर्म, भक्ति और मर्यादा का संदेश दिया।कथावाचक ने मनु और सतरूपा की तपस्या तथा भगवान की प्राप्ति की उनकी अभिलाषा का प्रसंग सुनाया। इसके साथ ही रावण के चरित्र और उसके अहंकार का वर्णन किया। कथा के दौरान श्रीराम के जयकारों से पंडाल गूंज उठा। संवाद
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