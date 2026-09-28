Shahjahanpur News: पोस्टर, निबंध और बापू के नाम पत्र में छात्र-छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

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संवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। श्री गांधी पुस्तकालय मंडी चौक और संकल्प भारत शोध न्यास के संयुक्त तत्वावधान में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता और विचारों के माध्यम से महापुरुषों के आदर्शों को प्रस्तुत किया।बापू के नाम पत्र प्रतियोगिता में आयशा ने प्रथम, फलक ने द्वितीय, अलविरा खान ने तृतीय और वर्षा ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में निकिता प्रथम, महविश द्वितीय, साक्षी गांधी तृतीय और पल्लवी यादव चतुर्थ रहीं। पोस्टर प्रतियोगिता में अनाया ने प्रथम, मंतशा ने द्वितीय, मानसी ने तृतीय और गीतांजलि ने चतुर्थ स्थान हासिल किया। निर्णायक मंडल में राहुल यादव, सुधीर हिंदुस्तानी और मोहम्मद फिरोज खान शामिल रहे। विजेताओं को दो अक्तूबर को गांधी पुस्तकालय में सम्मानित किया जाएगा।संयोजक अनुराग यादव, समन्वयक विवेक मिश्र, ललित हरि मिश्रा, काजल यादव, अपूर्व मिश्रा, इल्मा खान, अमिता राज, शिवाजी गुप्ता रहे।