Shahjahanpur News: चौहनापुर रामलीला के पात्रों ने शुरू किया पूर्वाभ्यास
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:17 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:17 AM IST
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कुर्रियाकलां। चौहनापुर गांव में 11 अक्तूबर से शुरू होने वाले श्री रामलीला मेले में मंचन करने वाले कलाकारों ने अपने पात्रों को सजीव बनाने के लिए शुक्रवार से पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया। इस दौरान कलाकारों ने संवाद अदायगी और उसी के भाव भंगिमाएं बनाने पर विशेष ध्यान दिया। पहले दिन पात्रों ने महाराज रावण के दरबार की कल्पना करके उसी के अनुरूप अपने संवाद बोले। निर्देशक जय कुमार तिवारी ने उनका मार्गदर्शन किया। पूर्वाभ्यास कराने में मेला कमेटी के रामलीला मंचन व्यवस्थापक प्रमोद मिश्रा का भी सहयोग रहा। इस मौके पर रवि त्रिपाठी, अनूप मिश्रा, अंशू तिवारी, सुनील, रोहित, सुमित आदि मौजूद रहे। संवाद
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