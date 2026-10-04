Shahjahanpur News: संत दर्शन सिंह व राजिंदर सिंह का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 09:57 PM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 09:57 PM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। सावन कृपाल रुहानी मिशन की स्थानीय शाखा संत कृपाल आश्रम में संत दर्शन सिंह और संत राजिंदर सिंह का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु वंदना के साथ हुआ। सचिव डाॅ. कैलाश चंद्र रस्तोगी ने संतों की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। लखनऊ से आए गुलशन भल्ला, गलजलकार मनमोहन सिंह भाटिया व उनकी टीम ने गजलों को प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान गिरीश चंद्र गुप्ता, हरपाल अग्रवाल, गौरीशंकर, अनिल अग्रवाल, राजकुमार मौर्या आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु वंदना के साथ हुआ। सचिव डाॅ. कैलाश चंद्र रस्तोगी ने संतों की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। लखनऊ से आए गुलशन भल्ला, गलजलकार मनमोहन सिंह भाटिया व उनकी टीम ने गजलों को प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान गिरीश चंद्र गुप्ता, हरपाल अग्रवाल, गौरीशंकर, अनिल अग्रवाल, राजकुमार मौर्या आदि मौजूद रहे। संवाद