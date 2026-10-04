Shahjahanpur News: भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से उत्साह

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भारतीय खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर स्थानीय खिलाड़ियों ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में देश के प्रदर्शन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। विभिन्न खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की जीत से उन्हें भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। बोले- उनका भी सपना एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना और पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करना है।एशियाई खेल में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। ट्रैक इवेंट में भी मेडल आए हैं। हम स्वयं विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेकर मेडल पा चुके हैं। मिल्खा सिंह हमारे रोल मॉडल हैं। हमारा सपना देश के लिए मेडल लाने का है।-अफरोज बाबूभारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। हम तीन हजार मीटर दौड़ में भाग लेते हैं। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह देश के लिए खेलें। देश के लिए खेलकर भारत का नाम रोशन करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है।-आदित्य वर्मा1500 मीटर दौड़ में भाग लेता हूं। अच्छे प्रदर्शन के कारण काफी पदक आए हैं। उम्मीद है कि खिलाड़ी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के बाद आने वाली प्रतियोगिताओं में भी उम्दा प्रदर्शन करेंगे।-मनोज वर्मा