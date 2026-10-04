फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Children showed their talent in logo making and reasoning.

Shahjahanpur News: लोगो मेकिंग और रीजनिंग में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

Sun, 04 Oct 2026 10:26 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:26 PM IST
विज्ञापन
Children showed their talent in logo making and reasoning.
शाहजहांपुर में जय भारत संस्था के कार्यक्रम में प्रतिभा दिखाते छात्र-छात्राएं। स्रोत: आयोजक
शाहजहांपुर। सामाजिक संस्था जय भारत की ओर से लोगो मेकिंग और रीजनिंग प्रतियोगिता का आयोजन तक्षशिला पब्लिक स्कूल में हुआ। इसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अनेकता में एकता का संदेश दिया।
विज्ञापन

प्रतियोगिताओं में नगर के 15 जूनियर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अनेकता में एकता विषय पर लोगो मेकिंग प्रतियोगिता और कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए रीजनिंग प्रतियोगिता कराई गई। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष राजीव कृष्ण अग्रवाल, स्कूल के अध्यक्ष राजकुमार खंडेलवाल और निदेशक अरुण खंडेलवाल ने दीप जलाकर किया। संस्था के महासचिव डॉ. मयंक पांग्य, प्रधानाचार्य प्रखर खंडेलवाल, शशि गुप्ता, आयुष अग्रवाल, शोभित अग्रवाल, अजय शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed