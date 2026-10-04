Shahjahanpur News: वेटरन क्रिकेट टीम ने ओसीएफ को पांच विकेट से किया परास्त

विज्ञापन

रविवार को हुए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ओसीएफ की टीम ने 20 ओवर में 134 रन बनाए। पंकज और शमी ने 34-34 रन की पारी खेली। वेटरन टीम की ओर से इरफान रजा ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाहजहांपुर वेटरन की टीम ने 19 ओवर में पांच विकेट खोकर जीत हासिल कर ली।सलामी बल्लेबाज अनुज गुप्ता और इरफान ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े। अनुज गुप्ता ने 49, इरफान ने 28 और सैफी ने 33 रन बनाए। ओसीएफ की ओर से पंकज और अंकुल ने दो-दो विकेट लिए। शानदार बल्लेबाजी के लिए अनुज गुप्ता को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वेटरन टीम के कप्तान डॉ. मनोज यादव, ओसीएफ टीम के कप्तान एजीएम शेर सिंह मीणा रहे। सचिव मसूद कमाल, उपाध्यक्ष पैट्रिक दास, पंकज तिवारी और शिवली मौजूद रहे।