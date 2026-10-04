Shahjahanpur News: मेरे सपनों का भारत विषय पर हुईं प्रतियोगिताएं

विज्ञापन





ब्लॉक के नोडल अधिकारी डॉ. हरविंदर सिंह की देखरेख में भाषण, सामान्य ज्ञान और पेंटिंग प्रतियोगिताएं कराई गईं। मुख्य अतिथि विधायक डॉ. वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने प्रतियोगिताओं के विजयी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। विद्यालय प्रबंधक महेश चंद्र मेहरोत्रा, प्रधानाचार्य प्रदीप सिंह, प्रभात कुमार पांडेय आदि मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

मीरानपुर कटरा। आदर्श बाल विद्यालय इंटर कॉलेज में मेरे सपनों का भारत थीम पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें कटरा-खुदागंज ब्लॉक के सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया।