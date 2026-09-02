Shahjahanpur News: छात्रों ने खिरनीबाग से कलक्ट्रेट तक निकाला जुलूस
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:32 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:32 PM IST
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शाहजहांपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हाल में जारी इक्विटी दिशानिर्देशों के विरोध में बुधवार को छात्रों ने खिरनीबाग से कलक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। इस दौरान छात्रों ने यूजीसी वापस लो के नारे लगाते हुए निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग की। कलक्ट्रेट पहुंचकर छात्रों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह को दिया। छात्र नेता देव सिंह के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस में शामिल छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालयों में भेदभाव और असमानता रोकने के उद्देश्य से बनाए गए प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस दौरान अभिषेक सिंह, आदित्य सिंह, ब्रिजेश, सुमित, सोनू चौहान आदि मौजूद रहे। संवाद
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