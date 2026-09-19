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Shahjahanpur News: मेरे सपनों का भारत प्रतियोगिता में छात्रों ने दिखाई अपनी प्रतिभा

Sat, 19 Sep 2026 12:38 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:38 AM IST
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Students showcased their talent in the 'India of My Dreams' competition.
शाहजहांपुर में जीआईसी में हुई प्रतियोगिता में विजेता को सम्मानित करतीं भाजपा महानगर अध्यक्ष ​शि
शाहजहांपुर। राजकीय इंटर कॉलेज में सेवा पखवाड़ा-2026 के तहत मेरे सपनों का भारत विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। छात्राें ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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प्रधानाचार्य अनिल कुमार की देखरेख कक्षा छह से आठ तक चित्रकला व कक्षा नौ से 12 तक भाषण, क्विज और पोस्टर प्रतियोगिताएं कराई गईं। पोस्टर प्रतियोगिता में राज गौतम प्रथम, मयंक तिवारी द्वितीय और कमल बाबू तृतीय रहे।
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चित्रकला में दिव्यांश ने पहला, शरद कुमार ने दूसरा और धैर्य ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में विकास प्रथम, शशिकांत द्वितीय और शोभित कुमार मौर्य तृतीय रहे।
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भाषण प्रतियोगिता में अल्तमश प्रथम, राजीव कुमार द्वितीय और अनुराग सिंह तृतीय रहे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में आठ विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। सभी विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। निर्णायक मंडल में शहला कदीर, महेंद्र कुमार सिंह, रामसेवक शर्मा, सुनीता मिश्रा और अंशी शामिल रहे।

इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता व विशिष्ट अतिथि जीआईसी कांट के प्रधानाचार्य संजय मौर्या ने दीप जलाकर किया। संचालन प्रेमशंकर सक्सेना ने किया। आभार प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने जताया।
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