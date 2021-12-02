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Shahjahanpur News: युवक को रोककर पीटा, रॉड से किया हमला

Wed, 11 Nov 2026 01:01 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:01 AM IST
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Stopped and beat up a young man, attacked him with a rod
तिलहर। मोहल्ला बहादुरगंज में बाजार जा रहे युवक को रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने रॉड, ईंट-पत्थर और बेल्ट से युवक की पिटाई की।
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मोहल्ला बहादुरगंज निवासी बन्ने ने तहरीर देकर बताया कि एक नवंबर की रात करीब नौ बजे उनका पुत्र शहजिल बाजार जा रहा था। रिलायंस मोबाइल केयर के पास मोहल्ला सितारगंज निवासी आयरन, प्रेम और सुभाष समेत कई लोगों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि पहले गाली-गलौज की गई और विरोध करने पर सभी ने एकजुट होकर हमला कर दिया। हमलावरों ने रॉड, ईंट-पत्थर और बेल्ट से युवक को पीटकर घायल कर दिया। सिर में गंभीर चोट आई। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
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