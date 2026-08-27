Shahjahanpur News: फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र से टेंडर हासिल करने के मामले में मुख्य अभियंता के बयान दर्ज

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नगर निगम के निर्माण विभाग में करीब चार वर्ष से पुवायां के गांव रघुनाथपुर निवासी सुनील कुमार सिंह की भदौरिया कंस्ट्रक्शन फर्म को विभिन्न निर्माण कार्यों के टेंडर मिलते रहे। फर्म की ओर से टेंडर प्रक्रिया में लगाए गए अनुभव प्रमाणपत्र शिकायत के बाद कराई गई जांच में फर्जी पाए गए। इसके बाद मुख्य अभियंता आशीष त्रिवेदी की ओर से फर्म के प्रोपराइटर के खिलाफ सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।जांच के अनुसार नगर निगम की ओर से संबंधित फर्म को अब तक करीब 3.59 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य दिए जा चुके हैं। इनमें सीसी सड़क, आरसीसी नाले समेत अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं। वर्तमान में भी फर्म के करीब एक करोड़ रुपये के दो निर्माण कार्य चल रहे थे। मामला सामने आने के बाद निगम ने कार्यों पर रोक लगा दी। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। बयान लेना भी जांच का हिस्सा है।- सौम्या गुरुरानी, नगर आयुक्त