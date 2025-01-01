श्रीमद्भागवत कथा से होता सद्कर्मों का ज्ञान : अरुण मिश्रा

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पुवायां। गांव गंगसरा में लहिया बाबा स्थान के पास चल रही श्रीमद्भागवत कथा में कथा व्यास अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, इसका ज्ञान भागवत सुनकर ही होता है। मृत्यु निश्चित होने के बाद भी हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करने वाले लोग अपना जन्म और मरण दोनों सुधार लेते हैं। कथा व्यास ने कहा कि प्रभु जब अवतार लेते हैं तो माया के साथ आते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद