Shahjahanpur News: खेल दिवस के विजेताओं को किया सम्मानित

विज्ञापन



संस्था के अध्यक्ष कुमार सागर ने बताया कि कार्यक्रम में अनुष्का वर्मा ने प्रथम, कोमल गुप्ता ने द्वितीय और राज गुप्ता ने तृतीय स्थान पाया। बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मानसी वर्मा, विवेक गुप्ता, पूजा गुप्ता, शिव वर्मा, आशी गुप्ता, बबीता वर्मा मौजूद रहीं। संवाद

विज्ञापन

शाहजहांपुर। गुरुकुल सेवा ट्रस्ट की ओर से बिजलीपुरा मोहल्ले में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें खेल दिवस के अवसर पर आयोजित जो जीता वही सिकंदर प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया।