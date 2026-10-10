Shahjahanpur News: एसपी ने 13 पुलिसकर्मियों का किया स्थानांतरण

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उप-निरीक्षक संजीव कुमार, आरक्षी राहुल कुमार, मुख्य आरक्षी आरजू , आरक्षी अरुण कुमार को पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं, आरक्षी मनोज कुमार, रिंकू कुमार को फील्ड यूनिट, महिला आरक्षी सुमन को थाना गढि़या रंगीन, महिला आरक्षी मेघा को बंडा, आरती को आरसी मिशन पूजा को जैतीपुर, राहुल कुमार को मिर्जापुर, गुलवीर को थाना कलान, जितेंद्र को थाना अल्हागंज भेजा है। वहीं, बताया जा रहा है कि दो दिन पूर्व तीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है। एसपी ने बताया कि सामान्य स्थानांतरण किए गए हैं। संवाद

शाहजहांपुर। एसपी सौरभ दीक्षित ने 13 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया है।