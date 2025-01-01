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Shahjahanpur News: पुवायां में भाकियू ने दिया धरना तो 12 से धान खरीद की घोषणा

Sun, 11 Oct 2026 12:52 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:52 AM IST
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Paddy procurement announced to start from the 12th after BKU stages a sit-in in Puwayan.
पुवायां में भाकियू टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष से वार्ता के बाद धान खरीद की घोषणा करते पुवायां के ए
पुवायां। एक सप्ताह पूर्व भाकियू टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह यादव के एसडीएम को ज्ञापन देकर दस अक्तूबर से धान क्रय केंद्र खुलवाने की मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने मंडी परिसर में जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। इसके बाद एसडीएम सदानंद सरोज ने 12 अक्तूबर से धान खरीद शुरू कराने की बात कही। इसके बाद धरना समाप्त हुआ।
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शनिवार को मंडी परिसर में काफी संख्या में किसान एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान देश में चल रहे कथित वोट चोरी के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करने की बात भी कही गई। जानकारी पाकर सीओ सदानंद सरोज, सीओ प्रवीण मलिक, थाना प्रभारी आरके रावत फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने भाकियू जिलाध्यक्ष अनिल सिंह यादव से वार्ता कर कार्यकर्ताओं को शांत किया और पुतला दहन का कार्यक्रम निरस्त कराया।
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इसके बाद हुई वार्ता में एसडीएम ने बताया कि शासन की ओर से 15 अक्तूबर से होने वाली धान खरीद को डीएम ने शाहजहांपुर में 12 अक्तूबर से शुरू करने का निर्णय किया है। पुवायां में भी 12 अक्तूबर से धान क्रय केंद्र खुल जाएंगे और खरीद शुरू हो जाएगी। एसडीएम ने कहा कि एक माह तक फिर से वोट बनाने का कार्य शुरू कराया गया है। सभी पात्रों के नाम शामिल किए जाएंगे। अनिल सिंह यादव ने कहा कि अगर 12 अक्तूबर से धान खरीद केंद्र शुरू नहीं हुए तो आंदोलन किया जाएगा।
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डीएम ने जिले में 12 अक्तूबर से धान खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पुवायां में भी 12 अक्तूबर से धान खरीद शुरू हो जाएगा। किसान नेताओं से अन्य मुद्दों पर भी बात हुई है।
-सदानंद सरोज, एसडीएम पुवायां
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