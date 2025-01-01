Shahjahanpur News: पुवायां में भाकियू ने दिया धरना तो 12 से धान खरीद की घोषणा

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शनिवार को मंडी परिसर में काफी संख्या में किसान एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान देश में चल रहे कथित वोट चोरी के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करने की बात भी कही गई। जानकारी पाकर सीओ सदानंद सरोज, सीओ प्रवीण मलिक, थाना प्रभारी आरके रावत फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने भाकियू जिलाध्यक्ष अनिल सिंह यादव से वार्ता कर कार्यकर्ताओं को शांत किया और पुतला दहन का कार्यक्रम निरस्त कराया।इसके बाद हुई वार्ता में एसडीएम ने बताया कि शासन की ओर से 15 अक्तूबर से होने वाली धान खरीद को डीएम ने शाहजहांपुर में 12 अक्तूबर से शुरू करने का निर्णय किया है। पुवायां में भी 12 अक्तूबर से धान क्रय केंद्र खुल जाएंगे और खरीद शुरू हो जाएगी। एसडीएम ने कहा कि एक माह तक फिर से वोट बनाने का कार्य शुरू कराया गया है। सभी पात्रों के नाम शामिल किए जाएंगे। अनिल सिंह यादव ने कहा कि अगर 12 अक्तूबर से धान खरीद केंद्र शुरू नहीं हुए तो आंदोलन किया जाएगा।===डीएम ने जिले में 12 अक्तूबर से धान खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पुवायां में भी 12 अक्तूबर से धान खरीद शुरू हो जाएगा। किसान नेताओं से अन्य मुद्दों पर भी बात हुई है।-सदानंद सरोज, एसडीएम पुवायां