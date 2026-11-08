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Shahjahanpur News: एसपी ने बुजुर्गों के साथ मनाई दीपावली

Sun, 08 Nov 2026 01:21 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:21 AM IST
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SP celebrated Diwali with the elderly.
शाहजहांपुर। एसपी सौरभ दीक्षित ने परिवार के साथ विनोबा सेवा आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं। उन्होंने आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को फल और मिष्ठान वितरित किए। आश्रम के संस्थापक रमेश भैया ने उनका स्वागत किया। संरक्षक विमला बहन ने अतिथियों का अभिनंदन किया। ब्रह्मदेव ने आभार व्यक्त किया। रिजर्व पुलिस लाइन में दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ। एसपी और वामा सारथी की अध्यक्ष आशिमा महाजन दीक्षित ने दीप जलाकर शुरुआत की। इस दौरान पुलिस परिवारों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों ने आकर्षक रंगोली बनाई। संवाद
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