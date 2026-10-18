Shahjahanpur News: सात गोदामों पर एसआईबी ने की जांच, पांच के अवैध होने का दावा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

एसआईबी टीम प्रभारी अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों ने हाईवे स्थित अग्रवाल धर्मकांटे के पास बने दो गोदामों के अलावा पांच अन्य गोदामों की भी जांच की। इसके बाद नगर पालिका गेट के सामने दरियागंज स्थित विवेक अग्रवाल और उनके भाई वैभव अग्रवाल की दुकानों पर भी माल और दस्तावेजों का मिलान किया गया।टीम प्रभारी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि जांच के दौरान दोनों दुकानों और दो पंजीकृत गोदामों में बिना जीएसटी का माल मिला है। पांच अन्य गोदाम अवैध पाए गए। इन गोदामों में रखे माल से संबंधित जीएसटी दस्तावेज भी नहीं मिले। टीम कारोबार से जुड़े अन्य बिंदुओं की भी जांच कर रही है।इस दौरान राजकर अधिकारी ताराचंद उपाध्याय, असिस्टेंट कमिश्नर राहुल कुमार, बरेली की असिस्टेंट कमिश्नर मुन्नी देवी, अनुज कुमार, टैक्स ऑफिसर प्रदीप कुमार, पीलीभीत की टीम के पंकज और असिस्टेंट कमिश्नर कल्पना समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।जांच पूरी होने के बाद सीलिंग की तैयारीटीम प्रभारी के अनुसार जांच पूरी होने के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रविवार सुबह दुकानों और गोदामों को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी। देर शाम तक जांच जारी रहने के कारण कार्रवाई की पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।