Shahjahanpur News: शाहजहांपुर फुटबॉल लीग में शांति एफसी का दबदबा

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पहला मुकाबला शांति एफसी (बी) और तिलहर फुटबॉल क्लब के बीच हुआ। तिलहर के खिलाड़ी शान ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद शांति एफसी के अयान ने गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। मैच के अंतिम क्षणों में तनु ने गोल कर शांति एफसी को 2-1 से जीत दिलाई।दूसरा मुकाबला डॉ. जीएल कनौजिया पब्लिक स्कूल की टीम और तिलहर फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इस कारण मैच ड्रॉ रहा।तीसरे मुकाबले में शांति एफसी ने राइजिंग एफसी (केबी) को 3-0 से हराकर जीत दर्ज की। वहीं, चौथा मैच कैंट फुटबॉल एकता क्लब की जूनियर टीम और शांति एफसी (बी) के बीच खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन मुकाबला गोलरहित ड्रॉ रहा।