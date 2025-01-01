Shahjahanpur News: शाहजहांपुर वेटरन ने ओसीएफ को सात विकेट से हराया

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शाहजहांपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से हुए मैच में ओसीएफ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 111 रन बनाए। शमी ने 49 और पंकज ने 21 रन का योगदान दिया। शाहजहांपुर वेटरन की ओर से कप्तान मनोज यादव और आमिर ने दो-दो विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाहजहांपुर वेटरन की टीम ने 16 ओवर में तीन विकेट खोकर 112 रन बना लिए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इरफान रजा ने 49 रन की शानदार पारी खेली, जबकि इरफान ने नाबाद 30 और अनुज गुप्ता ने 11 रन बनाए। ओसीएफ की ओर से पंकज ने दो विकेट लिए। शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले कप्तान मनोज यादव को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।गुर्जर क्रिकेट अकादमी ने मून स्टार को 91 रन से हरायाशाहजहांपुर। कैंट स्थित शाह क्लब के मैदान पर खेले गए क्रिकेट मैच में गुर्जर क्रिकेट अकादमी ने मून स्टार को 91 रनों से हरा दिया। गुर्जर अकादमी के बल्लेबाज अनुज प्रताप सिंह ने 97 रनों की शानदार पारी खेली। उनके कॅरिअर में 10 हजार रन पूरे होने पर बल्ला और ग्लब्स देकर सम्मानित किया।टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुर्जर क्रिकेट अकादमी की टीम ने निर्धारित 25 ओवर में नौ विकेट खोकर 273 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अनुज प्रताप सिंह ने 97 और आर्यन बतरा ने 63 रनों की बेहतरीन पारियां खेलीं। दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद अन्य बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर सके।मून स्टार की ओर से उपेंद्र शुक्ला और कार्तिक ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि अभिषेक ने दो और हर्ष ने एक विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मून स्टार की टीम 23.1 ओवर में 182 रन पर सिमट गई। टीम की ओर से विशाल मलिक ने 61, अजीत ने 28 और अक्षय राघव ने 20 रन बनाए। टीम के दो बल्लेबाज खाता नहीं खोल सके।गुर्जर क्रिकेट अकादमी की ओर से अभय सिंह गुर्जर ने चार विकेट चटकाए। आयुष सक्सेना, अनुज यादव और अनुज प्रताप सिंह ने दो-दो विकेट लेकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। कोच अभय सिंह गुर्जर ने अनुज प्रताप को बल्ला देकर उत्साह बढ़ाया।