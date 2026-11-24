यूपी: नेत्रहीन का सिर काट कुएं में फेंका धड़, विनोद ने अपनी मौत का रचा ऐसा मायाजाल, पुलिस भी रह गई हैरान
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में दुष्कर्म के आरोपी विनोद ने खुद को मृत दिखाने के लिए खौफनाक साजिश रची। उसने एक नेत्रहीन युवक को आंखों की रोशनी लौटाने का झांसा दिया और फिर सिर काटकर उसका कत्ल कर दिया। अपने आधार कार्ड की प्रति मौके पर छोड़ दी, ताकि पुलिस उसे मृत समझे।
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शाहजहांपुर जिले में दुष्कर्म के मामले में सजा से बचने और खुद को मृत साबित करने के लिए एक आरोपी ने नेत्रहीन युवक की हत्या कर अपने नाम से पहचान कराने की साजिश रच डाली। इस खौफनाक साजिश में आरोपी की पत्नी भी शामिल थी। पुलिस ने आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज प्रेस वार्ता कर इस हत्याकांड का खुलासा करेगी।
पुलिस के मुताबिक, कलान क्षेत्र के सिउड़ी गांव निवासी विनोद ने तंत्र विद्या से आंखों की रोशनी लौटाने का झांसा देकर निगोही निवासी नेत्रहीन राजपाल की गर्दन काटकर हत्या कर दी। इसके बाद धड़ को सूखे कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस की मदद से हत्याकांड का खुलासा करते हुए विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पत्नी भी साजिश में शामिल थी।
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सूखे कुएं में मिला था शव
जानकारी के मुताबिक, 17 नवंबर को सिउड़ी गांव निवासी सतीश के खेत में बने सूखे कुएं से दुर्गंध उठने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। कुएं में सिर कटा शव मिला था। मौके से मिले बैग में विनोद के आधार कार्ड की छायाप्रति बरामद हुई थी। अगले दिन दिल्ली से आई उसकी पत्नी पूजा और भाई नंदकिशोर ने शव की पहचान विनोद के रूप में की थी।
पुलिस की जांच में सामने आया कि दुष्कर्म के मामले में जमानत पर छूटने के बाद विनोद ने खुद को तंत्र विद्या का जानकार बताना शुरू कर दिया था। इसी बहाने उसने नेत्रहीन राजपाल से नजदीक बढ़ाई। उसको आंखों की रोशनी लौटाने का झांसा दिया और फिर मौका पाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद विनोद लापता हो गया था।
पुलिस के मुताबिक, विनोद ने शव को अपना साबित करने के लिए अपने पहचान संबंधी दस्तावेज बैग में रख दिए थे, ताकि वह खुद को मृत दिखाकर दुष्कर्म के केस में सजा से बच सके। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।