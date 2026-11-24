शाहजहांपुर जिले में दुष्कर्म के मामले में सजा से बचने और खुद को मृत साबित करने के लिए एक आरोपी ने नेत्रहीन युवक की हत्या कर अपने नाम से पहचान कराने की साजिश रच डाली। इस खौफनाक साजिश में आरोपी की पत्नी भी शामिल थी। पुलिस ने आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आज प्रेस वार्ता कर इस हत्याकांड का खुलासा करेगी।

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पुलिस के मुताबिक, कलान क्षेत्र के सिउड़ी गांव निवासी विनोद ने तंत्र विद्या से आंखों की रोशनी लौटाने का झांसा देकर निगोही निवासी नेत्रहीन राजपाल की गर्दन काटकर हत्या कर दी। इसके बाद धड़ को सूखे कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस की मदद से हत्याकांड का खुलासा करते हुए विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पत्नी भी साजिश में शामिल थी।जानकारी के मुताबिक, 17 नवंबर को सिउड़ी गांव निवासी सतीश के खेत में बने सूखे कुएं से दुर्गंध उठने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी। कुएं में सिर कटा शव मिला था। मौके से मिले बैग में विनोद के आधार कार्ड की छायाप्रति बरामद हुई थी। अगले दिन दिल्ली से आई उसकी पत्नी पूजा और भाई नंदकिशोर ने शव की पहचान विनोद के रूप में की थी।