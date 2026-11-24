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सोमवार को स्कूल में गुरुनानक देव जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कीर्तन का शुभारंभ किया गया। स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और छात्र, छात्राओं ने सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। संगत की ओर से बच्चों को गुरुनानक देव जी के जीवन के बारे में बताया गया।इस मौके पर स्कूल के संस्थापक विपिन अग्रवाल का स्मरण कर शिक्षा और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। संवाद