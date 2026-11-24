Shahjahanpur News: गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व पर हुआ कीर्तन
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:14 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:14 AM IST
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पुवायां। कैंब्रिज कॉन्वेंट स्कूल में गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन किया गया। सिख संगत ने कीर्तन के माध्यम से बच्चों को प्रेम, सेवा, समानता और मानवता का संदेश दिया।
सोमवार को स्कूल में गुरुनानक देव जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कीर्तन का शुभारंभ किया गया। स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और छात्र, छात्राओं ने सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। संगत की ओर से बच्चों को गुरुनानक देव जी के जीवन के बारे में बताया गया।
इस मौके पर स्कूल के संस्थापक विपिन अग्रवाल का स्मरण कर शिक्षा और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। संवाद
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सोमवार को स्कूल में गुरुनानक देव जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कीर्तन का शुभारंभ किया गया। स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और छात्र, छात्राओं ने सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। संगत की ओर से बच्चों को गुरुनानक देव जी के जीवन के बारे में बताया गया।
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इस मौके पर स्कूल के संस्थापक विपिन अग्रवाल का स्मरण कर शिक्षा और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। संवाद