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प्रशिक्षक रितु वर्मा ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के पात्र युवाओं और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है। उन्होंने प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों और उनके लाभों की जानकारी दी। स्टेट हेड अफरोज खान ने छात्राओं को योजना में पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया समझाई। प्रबंधक संदीप अग्रवाल ने रोजगार की संभावनाओं और कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डाला।इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. अनुराग अग्रवाल, वाणिज्य संकायाध्यक्ष प्रो. देवेंद्र सिंह और अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. कमलेश गौतम ने स्वामी शुकदेवानंद के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर किया। कार्यक्रम का आयोजन कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में हुआ। संचालन डॉ. रूपक श्रीवास्तव ने किया। आयोजन में डॉ. अपर्णा त्रिपाठी, डॉ. मोहनी शंकर, डॉ. बरखा सक्सेना और डॉ. प्रमोद यादव का सहयोग रहा।