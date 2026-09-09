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Shahjahanpur News: जीवित किसान को मृत दर्शाकर अपने नाम दर्ज कराई विरासत

Wed, 09 Sep 2026 01:19 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:19 AM IST
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Registered the inheritance in their own name by falsely declaring a living farmer dead.
वेदपाल। संवाद - फोटो : 1
जलालाबाद। चितरूऊ गांव के किसान वेदपाल सिंह को एक व्यक्ति ने राजस्व कर्मचारियों की साठगांठ से अभिलेखों में मृत दर्शाकर उनकी खेती की जमीन की विरासत अपने नाम दर्ज करा ली।
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उन्होंने डीएम को भेजे पत्र में कहा है कि पास के गांव रामपुर ढका ढांडी में उनकी करीब 12 बीघा जमीन है। गांव के ही दूसरी जाति के एक व्यक्ति ने उन्हें मृत बताकर जमीन अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ली। उन्होंने बताया कि सितंबर 2016 में हुए इस फर्जीवाड़े का खुलासा कुछ दिन पहले हुआ, जब वह खसरा-खतौनी की जरूरत पड़ने पर तहसील गए।
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वहां इंतखाब प्रपत्र निकलवाने पर धोखाधड़ी की जानकारी हुई। वेदपाल ने स्पष्ट किया कि जमीन पर उनका कब्जा है और वह उस पर खेती करते हैं, लेकिन दोषी के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिलने पर जांच कराई जाएगी। संवाद
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