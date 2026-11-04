Shahjahanpur News: फुटबॉल प्रतियोगिता में रेड हाउस का दबदबा, दोनों वर्गों में हासिल की जीत

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जूनियर वर्ग के रोमांचक मुकाबले में रेड हाउस ने यलो हाउस को 1-0 से हराया। हैदर ने शानदार गोल कर टीम को जीत दिलाई। सीनियर वर्ग में रेड हाउस ने 2-0 से मुकाबला अपने नाम किया। प्रतियोगिता में सौरभ कुमार और दिव्यांश वर्मा को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दिव्य शंकर पांडेय को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला, जबकि आयुष सिंह को फाइनल का मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।मैच में रेफरी की भूमिका राशु सिंह, देवांश कुमार और आरव सिंह ने निभाई। विजेताओं को मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर ने सम्मानित किया। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अंशुमान कुमार सिंह मैसी, डॉ. विकास पांडेय, आकाश कुमार सिंह मैसी, संजीव मिश्रा, मोहम्मद वसीम, फरहान खान आदि मौजूद रहे। संवाद