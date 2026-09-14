Shahjahanpur News: कौशल शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजीव को मिला अवाॅर्ड
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 04:40 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 04:40 PM IST
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शाहजहांपुर। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ग्रेटर नोएडा स्थित आईआईएलएम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर राजीव मोहन पांडेय को भारत एजुकेशन एक्सीलेंस अवाॅर्ड से सम्मानित किया गया। कौशल शिक्षा को नई दिशा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान कौशल शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। संवाद
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