शाहजहांपुर: रेलवे कॉलोनी की दुर्दशा पर भड़के रेलकर्मी, आईओडब्ल्यू कार्यालय का किया घेराव

शाहजहांपुर में रेलवे कॉलोनी की बदहाल स्थिति से नाराज उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की स्थानीय शाखा ने शनिवार सुबह प्लेटफार्म नंबर एक स्थित आईओडब्ल्यू कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। रेलकर्मियों ने आईओडब्ल्यू ओपी शर्मा का घेराव कर उन्हें समस्याएं गिनाईं। यूनियन के विरोध के बाद अधिकारियों ने वार्ता कर एक सप्ताह के भीतर सभी समस्याओं के समाधान का लिखित आश्वासन दिया।

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शाखा सचिव शिवकुमार सक्सेना के नेतृत्व में सुबह सात बजे बड़ी संख्या में रेलकर्मी कार्यालय पर एकत्र हुए। उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए रेलवे कॉलोनी की बदहाली पर नाराजगी जताई। एनआरएमयू के सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र त्यागी ने कहा कि कॉलोनी के आवासों की स्थिति बेहद दयनीय है। कहीं फर्श टूटे हैं तो कहीं रसोई और बाथरूम में टाइल्स तक नहीं हैं। पानी की टंकियों का अभाव है। कॉलोनी में जगह-जगह घास उगी हुई है और जलभराव की समस्या बनी रहती है।शाखा सचिव शिवकुमार सक्सेना ने कहा कि समस्याओं से उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। यदि एक सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो यूनियन दोबारा प्रदर्शन कर बड़ा आंदोलन करेगी। प्रदर्शन में यतेंद्र त्रिवेदी, जितेंद्र, सर्वेश, महेश पाल, संजय यादव, आनंद, गुलफाम, वीरपाल, सलीम शहजादा, सैनी, रवि, चंदा और विकास सहित बड़ी संख्या में रेलकर्मी मौजूद रहे।