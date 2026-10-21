Shahjahanpur News: धरे रह गए इंतजाम...जाम से जूझा आधा शहर

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दशहरा पर भीड़ को देखते हुए पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू किया था। कई स्थानों पर बैरियर लगाए गए और शाम को परिवहन निगम की बसों का शहर के अंदर संचालन भी रोक दिया गया। इसके बावजूद शाम होते ही वाहनों का दबाव बढ़ता गया और डायवर्जन व्यवस्था बेअसर नजर आई। टाउन हॉल हॉकी क्लब के सामने रास्ता बंद होने से लाल इमली से निशात रोड होते हुए टाउन हॉल जाने वाले मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। कार, ई-रिक्शा और बाइकें घंटों फंसी रहीं। लिंक मार्गों पर जाने की कोशिश करने वालों को वहां भी जाम मिला। यातायात पुलिस की तैनाती के बावजूद वाहन रेंगते रहे।लगी रहीं वाहनों की कतारेंलाल इमली चौराहा से निशात चौराहा और कांग्रेस कार्यालय से विश्वनाथ मंदिर तक वाहनों की कतार लगी रही। कवि तिराहे से ओवरब्रिज की ओर जाने वाले मार्ग पर ई-रिक्शों की लंबी लाइन लग गई। इससे बाइक सवार भी जाम में फंस गए। कचहरी ओवरब्रिज से इमली रोड की ओर यातायात पुलिस ने बैरियर लगाकर सड़क को दो हिस्सों में बांटा, लेकिन इसके बावजूद यातायात सुचारु नहीं हो सका। खिरनीबाग रामलीला मैदान की ओर जाने वाले जेल रोड, सदर मार्ग, कचहरी मार्ग और जीआईसी मार्ग पर भी वाहनों का दबाव बना रहा। रावण दहन देखने पहुंचे लोगों को मैदान तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई।बच्चों को मेला दिखाने निकले, जाम में फंसेरावण दहन और मेला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग परिवार और बच्चों के साथ निकले। रास्ते में जाम लगने के कारण कई लोग काफी देर तक जाम में ही फंसे रहे। जाम के कारण ओसीएफ और खिरनीबाग रामलीला मैदान की ओर जाने वाले लोगों को रास्ता बदलना पड़ा। कई लोगों ने पैदल ही आगे बढ़ना बेहतर समझा।पहले से थी तैयारी, फिर भी बिगड़ी व्यवस्थादशहरा पर यातायात नियंत्रण के लिए पुलिस ने रूट डायवर्जन की व्यवस्था की थी। कई जगह बैरियर लगाए गए थे और शहर में बसों का संचालन भी सीमित किया गया था। इसके बावजूद सड़कों पर वाहनों का दबाव संभल नहीं सका। सड़क खोदाई और बंद मार्गों के कारण पहले से सीमित वैकल्पिक रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति और गंभीर हो गई।भीड़ के मद्देनजर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। सभी प्रमुख प्वाइंट पर पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। यातायात प्लान का पालन कराया गया है।-रनवीर सिंह, सीओ यातायात