Shahjahanpur News: मरम्मत कार्य के कारण सात घंटे बंद रही बिजली

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सुबह दस बजे लाइन पर मरम्मत का कार्य शुरू किया गया था। अवर अभियंता अंकित तिवारी के नेतृत्व में टीम ने पुराने खंभों को बदलकर नए लगाने का कार्य किया। एक मीनार मस्जिद के आसपास के इलाके की बिजली बंद रही। अधिशासी अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि मरम्मत कार्य के बाद बिजली आपूर्ति सुचारु करा दी गई। संवाद

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शाहजहांपुर। निगोही रोड विद्युत उपकेंद्र के निसरजई फीडर पर एक मीनार वाली मस्जिद के पास लाइन पर मरम्मत का कार्य किया गया। इसके चलते सात घंटे तक बिजली की आपूर्ति बंद रही।