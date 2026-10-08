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Shahjahanpur News: फॉल्ट और पेड़ों की छंटाई से कई इलाकों की बिजली गुल

Thu, 08 Oct 2026 01:16 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 08 Oct 2026 01:16 AM IST
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Power outages in several areas due to faults and tree trimming.
शाहजहांपुर। बिजली आपूर्ति व्यवस्था बुधवार को फॉल्ट और पेड़ों की छंटाई के कारण प्रभावित रही। बिजली जाने से लोगों को काफी दुश्वारियों से दो-चार होना पड़ा।
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हथौड़ा विद्युत उपकेंद्र के हयातपुरा फीडर पर सुबह आठ बजे फॉल्ट आने से आपूर्ति ठप हो गई। सूचना पर बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद सुबह नौ बजे आपूर्ति बहाल कर दी।
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निगोही रोड विद्युत उपकेंद्र के पुलिस लाइन फीडर पर पेड़ों की छंटाई का काम कराया गया। इसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 2:55 बजे तक संबंधित इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रही। काम पूरा होने के बाद आपूर्ति सुचारु की गई।
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शाम को तेज हवा चलने के कारण बंडा क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह ने बताया कि कर्मचारियों ने फॉल्ट तलाशकर आपूर्ति बहाल कर दी है।
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