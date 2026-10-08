Shahjahanpur News: फॉल्ट और पेड़ों की छंटाई से कई इलाकों की बिजली गुल

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हथौड़ा विद्युत उपकेंद्र के हयातपुरा फीडर पर सुबह आठ बजे फॉल्ट आने से आपूर्ति ठप हो गई। सूचना पर बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद सुबह नौ बजे आपूर्ति बहाल कर दी।निगोही रोड विद्युत उपकेंद्र के पुलिस लाइन फीडर पर पेड़ों की छंटाई का काम कराया गया। इसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 2:55 बजे तक संबंधित इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रही। काम पूरा होने के बाद आपूर्ति सुचारु की गई।शाम को तेज हवा चलने के कारण बंडा क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह ने बताया कि कर्मचारियों ने फॉल्ट तलाशकर आपूर्ति बहाल कर दी है।