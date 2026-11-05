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शाहजहांपुर: पुलिस ने सर्विलांस की मदद से बरामद किए 201 मोबाइल फोन, मालिकों को सौंपे

Thu, 05 Nov 2026 03:20 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 05 Nov 2026 03:20 PM IST
सार

शाहजहांपुर में पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गुम और चोरी हुए 201 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये मोबाइल फोन मालिकों को सौंप दिए गए। फोन वापस पाकर उनके चेहरे खिल गए। 

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Police recovered 201 mobile phones using surveillance in Shahjahanpur
महिला को फोन सौंपते एसपी सिटी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शाहजहांपुर जिले में पुलिस ने गुम और चोरी हुए 201 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई गई है। मोबाइल वापस मिलने पर उनके मालिकों के चेहरे खिल उठे। सर्विलांस सेल, जनपदीय एसओजी और थानों पर संचालित साइबर हेल्प डेस्क की संयुक्त टीम ने यह सफलता हासिल की। 

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एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मोबाइल गुम होने की शिकायतें पुलिस अधीक्षक कार्यालय और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिल रही थीं। सर्विलांस सेल लगातार इन शिकायतों की निगरानी कर रहा था। बृहस्पतिवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में बरामद किए गए 201 मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सौंपे गए। मोबाइल मिलने पर आवेदकों ने पुलिस टीम का आभार जताया।
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फोन गुम होने पर करें ये काम 
एसपी सिटी ने लोगों से मोबाइल गुम होने पर भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मोबाइल का आईएमईआई नंबर, सिम विवरण और शिकायत संख्या दर्ज करनी होती है। पुलिस सत्यापन के बाद मोबाइल को ब्लॉक कराया जा सकता है। मोबाइल मिलने पर पोर्टल के अनब्लॉक फाउंड मोबाइल विकल्प से उसे दोबारा चालू कराया जा सकता है।
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उन्होंने सलाह दी है कि मोबाइल गुम होने पर तत्काल सिम बंद कराकर दोबारा जारी कराएं और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें। मोबाइल खरीदते समय आईएमईआई नंबर नोट करके सुरक्षित रखें।

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