Shahjahanpur News: सिटी में आज

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क्रिकेट टूर्नामेंट : मयूर स्पोर्टिंग की ओर से आयोजित अंडर-17 चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मुकाबला जीएफ कॉलेज मैदान पर सुबह 10 बजे से।

- कैंट स्थित शाह क्लब में मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।

प्रभातफेरी : श्री कृष्ण मंदिर से श्री राधानाम संकीर्तन मंडल की ओर से प्रभातफेरी कृष्णानगर में सुबह सात बजे से।