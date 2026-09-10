Shahjahanpur News: अंडर-23 जोनल क्रिकेट ट्राॅयल के लिए खिलाड़ियों की घोषणा
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:03 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:03 AM IST
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शाहजहांपुर। 11 सितंबर को लखनऊ में होने वाले अंडर-23 जोनल क्रिकेट ट्राॅयल के लिए शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। यहां से चयनित होने के बाद खिलाड़ियों को कानपुर में ट्रॉयल देने का मौका मिलेगा।
एसोसिएशन के कोआर्डिनेटर डॉ.मनोज यादव ने बताया कि बल्लेबाज के रूप में अनुज सक्सेना, विशाल, अनिरुद्ध वर्मा, आदित्य राज मिश्रा, अरेंद और रामगोपाल का चयन किया गया है। वहीं गेंदबाज के रूप में निपुण अरोड़ा, तुषार गुप्ता, अदनान, मणिकांत, आकाश गुप्ता, अभिषेक पाल, मनोज और सुखवंत को चुना गया है।
उन्होंने बताया कि लखनऊ में ट्राॅयल में सफल होने वाले खिलाड़ियों को अगले चरण में कानपुर में होने वाले ट्राॅयल में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। नामों की घोषणा होने के बाद खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी है।
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एसोसिएशन के कोआर्डिनेटर डॉ.मनोज यादव ने बताया कि बल्लेबाज के रूप में अनुज सक्सेना, विशाल, अनिरुद्ध वर्मा, आदित्य राज मिश्रा, अरेंद और रामगोपाल का चयन किया गया है। वहीं गेंदबाज के रूप में निपुण अरोड़ा, तुषार गुप्ता, अदनान, मणिकांत, आकाश गुप्ता, अभिषेक पाल, मनोज और सुखवंत को चुना गया है।
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उन्होंने बताया कि लखनऊ में ट्राॅयल में सफल होने वाले खिलाड़ियों को अगले चरण में कानपुर में होने वाले ट्राॅयल में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। नामों की घोषणा होने के बाद खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी है।
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