Shahjahanpur News: संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल खत्म होने से मरीजों को मिली राहत
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:42 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:42 AM IST
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शाहजहांपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ की हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई। शासन से अधिकतर मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद संविदा स्वास्थ्यकर्मी काम पर लौट आए। इससे कई दिनों से प्रभावित स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होने लगीं और मरीजों को राहत मिली।
संघ के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि वेतन पॉलिसी, आवास सुविधा, ईपीएफ, महिला कर्मचारियों को सीसीएल, पुरुष कर्मचारियों को वाईएसएल और पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज समेत 10 मांगों पर सहमति बनी है। शासन ने एक से डेढ़ महीने में संबंधित शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया है।
मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन दोबारा शुरू करने की चेतावनी दी गई है। कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान किसी के खिलाफ कार्रवाई न करने और वेतन देने की मांग भी रखी थी। सीएमओ डॉ. विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि कर्मचारी काम पर लौट आए हैं।
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फोटो-29
जलीकोठी पीएचसी में 163 मरीज देखे गए
पुराने जिला अस्पताल परिसर स्थित जलीकोठी पीएचसी भी शनिवार को खुल गई। यहां 163 मरीजों की ओपीडी हुई, जबकि 40 लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। रविवार को यहां आरोग्य मेला लगाया जाएगा।
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तिलहर में फिर शुरू हुआ टीकाकरण
तिलहर। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के काम पर लौटने के बाद कुंवरगंज अर्बन अस्पताल में शनिवार को बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण फिर शुरू हो गया। करीब एक सप्ताह से हड़ताल के कारण अस्पताल बंद था। बहादुरगंज निवासी कल्याण सिंह ने बताया कि वह अपने पोते के टीकाकरण के लिए कई दिन से चक्कर लगा रहे थे। शनिवार को टीका लग सका। सीएचसी प्रभारी ओमेंद्र राठौर ने बताया कि मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद संविदा डॉक्टर और कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। संवाद
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संघ के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि वेतन पॉलिसी, आवास सुविधा, ईपीएफ, महिला कर्मचारियों को सीसीएल, पुरुष कर्मचारियों को वाईएसएल और पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज समेत 10 मांगों पर सहमति बनी है। शासन ने एक से डेढ़ महीने में संबंधित शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया है।
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मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन दोबारा शुरू करने की चेतावनी दी गई है। कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान किसी के खिलाफ कार्रवाई न करने और वेतन देने की मांग भी रखी थी। सीएमओ डॉ. विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि कर्मचारी काम पर लौट आए हैं।
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जलीकोठी पीएचसी में 163 मरीज देखे गए
पुराने जिला अस्पताल परिसर स्थित जलीकोठी पीएचसी भी शनिवार को खुल गई। यहां 163 मरीजों की ओपीडी हुई, जबकि 40 लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। रविवार को यहां आरोग्य मेला लगाया जाएगा।
तिलहर में फिर शुरू हुआ टीकाकरण
तिलहर। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के काम पर लौटने के बाद कुंवरगंज अर्बन अस्पताल में शनिवार को बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण फिर शुरू हो गया। करीब एक सप्ताह से हड़ताल के कारण अस्पताल बंद था। बहादुरगंज निवासी कल्याण सिंह ने बताया कि वह अपने पोते के टीकाकरण के लिए कई दिन से चक्कर लगा रहे थे। शनिवार को टीका लग सका। सीएचसी प्रभारी ओमेंद्र राठौर ने बताया कि मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद संविदा डॉक्टर और कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। संवाद