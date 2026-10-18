Shahjahanpur News: खेत में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में मची खलबली
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:05 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:05 AM IST
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तिलहर। क्षेत्र के बधीचक गांव में शनिवार सुबह सड़क किनारे खेत में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में खलबली मच गई। खेत में मगरमच्छ होने की सूचना फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जानकारी वन विभाग को दी गई।
सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक मगरमच्छ को पकड़ लिया। इसके बाद टीम ने उसे सुरक्षित नदी में छोड़ दिया।
रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से गांव के बाहर खेत में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिली थी। टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ दिया।
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सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक मगरमच्छ को पकड़ लिया। इसके बाद टीम ने उसे सुरक्षित नदी में छोड़ दिया।
रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से गांव के बाहर खेत में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिली थी। टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ दिया।
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