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Shahjahanpur News: खेत में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में मची खलबली

Sun, 18 Oct 2026 01:05 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:05 AM IST
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Panic among villagers after a crocodile is spotted in a field
तिलहर के बंधीचक गांव में नदी में मगरमच्छ को छोड़ती वन विभाग की टीम। स्रोत : विभाग
तिलहर। क्षेत्र के बधीचक गांव में शनिवार सुबह सड़क किनारे खेत में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में खलबली मच गई। खेत में मगरमच्छ होने की सूचना फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जानकारी वन विभाग को दी गई।
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सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक मगरमच्छ को पकड़ लिया। इसके बाद टीम ने उसे सुरक्षित नदी में छोड़ दिया।
रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से गांव के बाहर खेत में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिली थी। टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ दिया।
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