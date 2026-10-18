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Shahjahanpur News: बदलते मौसम में बढ़ गए बुखार के मरीज , मेडिकल कॉलेज में खुला फीवर क्लीनिक

Sun, 18 Oct 2026 01:44 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:44 AM IST
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Number of fever patients rises amid changing weather; fever clinic opened at medical college
मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मरीजों की लगी लाइन। संवाद
शाहजहांपुर। मौसम में उतार-चढ़ाव के साथ मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार और शनिवार को 3369 मरीजों की ओपीडी हुई। बढ़ते दबाव को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अलग से फीवर क्लीनिक शुरू किया है।
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शुक्रवार को 1689 और शनिवार को 1680 मरीज ओपीडी में पहुंचे। फीवर क्लीनिक में मरीजों की जांच कर दवा देने के साथ बदलते मौसम में सावधानी बरतने की जानकारी भी दी गई। डॉ. एमएल अग्रवाल ने बताया कि इस मौसम में हल्का और सुपाच्य भोजन करें। बासी भोजन, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से बचें और पर्याप्त पानी पीएं।
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मच्छरों से बचाव के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। बुखार होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। सीएमएस डॉ. सरोज कुमार ने बताया कि फीवर क्लीनिक में मरीजों को उपचार के साथ जागरूक भी किया जा रहा है।
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