Shahjahanpur News: बदलते मौसम में बढ़ गए बुखार के मरीज , मेडिकल कॉलेज में खुला फीवर क्लीनिक

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शुक्रवार को 1689 और शनिवार को 1680 मरीज ओपीडी में पहुंचे। फीवर क्लीनिक में मरीजों की जांच कर दवा देने के साथ बदलते मौसम में सावधानी बरतने की जानकारी भी दी गई। डॉ. एमएल अग्रवाल ने बताया कि इस मौसम में हल्का और सुपाच्य भोजन करें। बासी भोजन, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से बचें और पर्याप्त पानी पीएं।मच्छरों से बचाव के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। बुखार होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। सीएमएस डॉ. सरोज कुमार ने बताया कि फीवर क्लीनिक में मरीजों को उपचार के साथ जागरूक भी किया जा रहा है।