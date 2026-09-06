Shahjahanpur News: उमस से नहीं मिली राहत, बारिश के आसार
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। बूंदाबांदी होने से दिन में पूर्वी हवा के असर से उमस से राहत नहीं मिली। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। वायुदाब बढ़ा हुआ है। बारिश के आसार बन रहे हैं।
गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि शनिवार को दिन में तीन मिमी बारिश हुई। अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा था।
अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। उन्होंने बताया कि वायुदाब 10 मिलीबार बढ़ा हुआ है और पूर्वी हवा चल रही है। आर्द्रता 76 फीसदी होने से वातावरण में नमी बनी हुई है। इसके असर से रात से लेकर सुबह तक बारिश होने के आसार बन रहे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि शनिवार को दिन में तीन मिमी बारिश हुई। अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा था।
विज्ञापन
अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। उन्होंने बताया कि वायुदाब 10 मिलीबार बढ़ा हुआ है और पूर्वी हवा चल रही है। आर्द्रता 76 फीसदी होने से वातावरण में नमी बनी हुई है। इसके असर से रात से लेकर सुबह तक बारिश होने के आसार बन रहे हैं। संवाद
विज्ञापन