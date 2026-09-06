Shahjahanpur News: उमस से नहीं मिली राहत, बारिश के आसार

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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि शनिवार को दिन में तीन मिमी बारिश हुई। अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा था।अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। उन्होंने बताया कि वायुदाब 10 मिलीबार बढ़ा हुआ है और पूर्वी हवा चल रही है। आर्द्रता 76 फीसदी होने से वातावरण में नमी बनी हुई है। इसके असर से रात से लेकर सुबह तक बारिश होने के आसार बन रहे हैं। संवाद