फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Motorcyclist uncle and two nieces injured after being hit by a pickup truck.

Shahjahanpur News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार चाचा और दो भतीजियां घायल

Sun, 20 Sep 2026 01:18 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
Motorcyclist uncle and two nieces injured after being hit by a pickup truck.
खुटार (शाहजहांपुर)। मैलानी रोड पर गैस एजेंसी के पास बाइक में पीछे से पिकअप की टक्कर लगने से पीलीभीत के थाना घुंघचाई के गांव सिकरहनिया निवासी बबलू कुमार और उनकी भतीजियां पुवायां के मोहल्ला कसभरा निवासी छाया और काजल घायल हो गईं।
विज्ञापन

बबलू दोनों भतीजियों के साथ बाइक से खुटार के एक धर्मस्थल पर जा रहे थे। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन सहित भाग गया। हादसे की जानकारी पाकर छाया और काजल के परिजन भी खुटार पहुंचे। बबलू हेलमेट नहीं लगाए थे। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। संवाद
विज्ञापन

---------------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

बोलेरो कार पलटने से चालक घायल



पुवायां। पुवायां मोहम्मदी रोड पर शुक्रवार रात करीब 11 बजे गांव इटौली गांव के पास बोलेरो कार पलट जाने से चालक दीपक घायल हो गए। उनको राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। रात में लोगों ने बोलेरो को पलटा देख पुलिस को सूचना दी।



बोलेरो पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। पुलिस के पहुंचने पर चालक दीपक को निकाला गया। चालक ने बताया कि बोलेरो मंडी समिति पुवायां में किराये पर लगी है। वह मंडी सचिव अजय कुमार को छोड़ने मैगलगंज गया था। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई कराई जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed