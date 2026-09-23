फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Four additional polling stations added; voting will now take place at 14 centers.

Shahjahanpur News: चार मतदेय स्थल बढ़े, अब 14 केंद्रों पर होगा मतदान

Wed, 23 Sep 2026 01:56 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Four additional polling stations added; voting will now take place at 14 centers.
शाहजहांपुर। बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए जिले में अब 14 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। पहले जिले में 10 मतदेय स्थल निर्धारित थे। मतदेय स्थलों के संबंध में राजनीतिक दलों से 23 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।
विज्ञापन

जिला निर्वाचन अधिकारी-डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। डीएम ने बताया कि सुझावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदेय स्थलों की संख्या बढ़ाकर 14 की गई है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि जिले में 3,644 कंट्रोल यूनिट को एफएलसी-ओके के रूप में चिह्नित किया जा रहा है। इनमें पांच प्रतिशत यानी 182 मशीनों पर मॉकपोल होगा। 36 मशीनों में 12 सौ वोट, 73 में एक हजार वोट और 73 मशीनों में 500 वोट का मॉकपोल कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा 36 चयनित मशीनों में चार बीयू, एक सीयू और एक वीवीपैट जोड़कर 64 वोट का लोड टेस्ट किया जाएगा। मॉकपोल 23 सितंबर को सुबह नौ बजे डीएम कंपाउंड स्थित ईवीएम वेयरहाउस में शुरू होगा। इस दौरान एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed